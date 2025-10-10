صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی اداروں میں پولیو مہم میں رکاوٹ پر سربراہ کیخلاف فوری مقدمہ درج ہوگا

  • سرگودھا
ضلع میں 13 سے 16 اکتوبر تک قومی انسدادِ پولیو مہم ،سیکرٹری صحت کی تعلیمی اداروں میں سو فیصد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف ہر صورت حاصل کرنے کی ہدایت، تمام انتظامات مکمل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیکرٹری صحت پنجاب کی جانب سے ضلع میں 13 سے 16 اکتوبر تک جاری رہنے والی قومی انسدادِ پولیو مہم کو تعلیمی اداروں میں سو فیصد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف ہر صورت حاصل کرنے کیلئے ٹیموں کو واضح ہدایت جاری کر دی گئیں، کہ اگر کوئی نجی یا سرکاری تعلیمی ادارہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار یا رکاوٹ ڈالے ، تو اس کے سربراہ کے خلاف فوری ایف آئی آر درج کر کے کارروائی کی جائے ، اس ضمن میں سیکرٹری صحت پنجاب کی جانب سے پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن، سی ای او ایجوکیشن اور اسسٹنٹ کمشنرز کا الگ اجلاس بلانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے تاکہ تمام نجی تعلیمی اداروں میں انسدادِ پولیو مہم کو مکمل کامیابی سے ہمکنار کیا جا سکے ، ہیلتھ اتھارٹی حکام کا کہنا ہے کہ پولیو مہم کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور عملے کی سو فیصد تربیت یقینی بنائی گئی ہے ۔ 

 

