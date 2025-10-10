انسداد ڈینگی میں ناقص کارکردگی پر سخت کارروائی کا حکم
موسم کی تبدیلی کے ساتھ ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ،تمام ادارے ہاٹ سپاٹس پر توجہ دیں، سیلاب زدہ علاقوں میں سرگرمیوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کریں،ڈپٹی کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم نے انسدادِ ڈینگی سرگرمیاں مؤثر انداز میں انجام نہ دینے والے مختلف محکموں کے فیلڈ سٹاف کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیدیا ،انہوں نے متعلقہ اداروں کے سربراہان کو بھی ہدایت کی کہ اپنی ٹیموں کی کارکردگی یقینی بنائیں، بصورت دیگر ان کے خلاف بھی تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر انسدادِ ڈینگی اور انسدادِ پولیو مہم کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کر رہے تھے ۔اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سارہ صفدر، ڈبلیو ایچ او نمائندے ، این جی اوز، علما کرام، اور تمام متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے تمام ادارے ہاٹ سپاٹس پر خصوصی توجہ دیں۔ انہوں نے ڈارمنٹ یوزرز کا سخت نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کا حکم دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈینگی کے معاملے میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ سیلاب زدہ علاقوں میں انسدادِ ڈینگی سرگرمیوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ اکتوبر کا مہینہ ڈینگی کی افزائش کے لحاظ سے نہایت اہم ہے ، لہٰذا تمام ادارے مل کر مربوط اور مؤثر اقدامات کریں،ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم نے کہا کہ عوامی صحت کے حساس معاملات ہیں ہم کسی کوتاہی یا لاپرواہی کے متحمل نہیں ہو سکتے ۔ تمام ادارے ذمہ داری کے ساتھ فیلڈ میں موجود رہیں اور عوام کے تحفظ کو اولین ترجیح بنائیں۔