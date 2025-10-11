صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس اہلکار بن کر ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے نام پر فراڈ

  • سرگودھا
پولیس اہلکار بن کر ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے نام پر فراڈ

عثمان سے سیف اﷲ نے لائسنس بنوا کر دینے کیلئے پچیس ہزار روپے لئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)خود کو پولیس اہلکار ظاہر کر کے ڈرائیونگ لائسنس بنوا نے کا جھانسہ دے کر شہریو ں سے لوٹ مار کرنیوالے فراڈئیے کے خلاف قانون متحرک ہو گیا، بتایا جاتا ہے کہ سیال موڑ چوک پر عثمان سے رتہ پورریحان کے سیف اﷲ نے ڈرائیونگ لائسنس بنوا کر دینے کیلئے پچیس ہزار روپے وصول کئے اور خود کو پولیس آفیسر ظاہر کر کہا کہ اس کا تمام محکمہ جات میں اثر ورسوخ ہے ، مگر بعدازاں جھوٹ سامنے آنے پر یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ شخص پہلے بھی کئی افراد کے ساتھ فراڈ کر چکا ہے جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صحت دشمنوں کیخلاف فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن،بھاری جرمانے،مقدمات

وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا بوریوالا کالج کا دورہ

وہاڑی میں انسدادِ پولیو مہم کی تیاریاں مکمل، ٹیمیں تیار

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 60چالان

غیر قانونی پیٹرول یونٹس کیخلاف سول ڈیفنس کی کارروائیاں

ڈپٹی کمشنر کا تحصیل ہسپتال کا دورہ ‘ صفائی بہتر بنانے کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن