پولیس اہلکار بن کر ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے نام پر فراڈ
عثمان سے سیف اﷲ نے لائسنس بنوا کر دینے کیلئے پچیس ہزار روپے لئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)خود کو پولیس اہلکار ظاہر کر کے ڈرائیونگ لائسنس بنوا نے کا جھانسہ دے کر شہریو ں سے لوٹ مار کرنیوالے فراڈئیے کے خلاف قانون متحرک ہو گیا، بتایا جاتا ہے کہ سیال موڑ چوک پر عثمان سے رتہ پورریحان کے سیف اﷲ نے ڈرائیونگ لائسنس بنوا کر دینے کیلئے پچیس ہزار روپے وصول کئے اور خود کو پولیس آفیسر ظاہر کر کہا کہ اس کا تمام محکمہ جات میں اثر ورسوخ ہے ، مگر بعدازاں جھوٹ سامنے آنے پر یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ شخص پہلے بھی کئی افراد کے ساتھ فراڈ کر چکا ہے جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔