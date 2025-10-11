صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’کمیونٹی کی فلاح کے لیے باہمی تعاون‘‘کے موضوع پر آگاہی واک اور سیمینار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا میں عالمی یومِ ذہنی صحت 2025ء کی مناسبت سے ‘‘کمیونٹی کی فلاح کے لیے باہمی تعاون’’ کے موضوع پر آگاہی واک اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 تقریب کا اہتمام شعبہ نفسیات اور کاؤنسلنگ سینٹر نے فاؤنٹین ہاؤس سرگودھا ولاہور، ایس او ایس چلڈرن ویلیج سرگودھا اور ماما کیئر کے اشتراک سے کیا، جس کا مقصد ذہنی صحت کے فروغ اور سماجی بہبود کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔تقریب کے مہمانِ خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس جبکہ مہمانِ اعزاز پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان تھے ۔ 

 

