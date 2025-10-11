دہشت گر د وں کے خلا ف جنگ میں جیت کے سوا کوئی آپشن نہیں ، شازیہ بانو
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے ضلع ا ورکزئی میں بھارتی حما یت یافتہ خوار ج کے خلاف کا میاب کا ر وا ئی پر اپنی افوا ج کے بہا د ر سپو توں کو خرا ج عقید ت پیش کر تے ہو ئے کہا کہ۔۔۔
ہما ر ے شہدا ء کی قر با نیاں رائیگاں نہیں جا ئیں گی بھارتی دہشت گر دوں کے خلا ف ہما ر ی افوا ج کی کا میابیوں کا سلسلہ جا ر ی ہے اور دہشت گر د وں کے خلا ف جنگ میں جیت کے سوا کوئی آپشن نہیں پور ی قو م دہشتگر د وں کے خلا ف جر ات و بہا د ر ی سے لڑ نے وا لے اپنے جوا نو ں کو خرا ج عقید ت پیش کر ر ہی ہے ۔