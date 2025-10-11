جمعہ بازار میں موسم سرما کے ملبوسات خریدنے والوں کا رش
دکانداروں نے گاہک بڑھتے ہی ریٹ بڑھا دیئے ،متوسط طبقے کی قوت خرید متاثر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی جمعہ بازار کی رونق بڑھ گئی’ لوگوں نے گرم ملبوسات خریدنے شروع کر دیئے اور دکانداروں نے گاہک بڑھتے ہی ریٹ یکدم بڑھا دیئے جس سے متوسط طبقے کی قوت خرید متاثر ہوئی’ بازار میں ناقص اشیاء کی بھرمار کی وجہ سے لوگ پریشان بھی نظر آئے ’ گزشتہ روز متوسط اور غریب افراد جمعہ بازار سے گرم ملبوسات وغیرہ خریدتے رہے ، جبکہ لنڈے کے کپڑوں اور شوز کی ریڑھیاں کچہری بازار، حامد علی شاہ روڈ پر کھڑی رہیں،اور یہاں بھی عوام کا رش شام گئے تک لگا رہا، دوسری جانب جمعہ بازار میں کارپوریشن کے ناقص انتظامات کی وجہ سے دکانداروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے ’ دکانداروں کا کہنا ہے کہ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے اخراجات بہت ہو جاتے ہیں اس لئے قیمتوں کو بھی مناسب حد تک ہی کم کیا جا سکتا ہے جبکہ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے جمعہ بازار کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔