گھر میں مصنوعی دودھ تیار کرنے والے گروہ پر چھاپہ

  • سرگودھا
خاتون سمیت 3ملزم دودھ مکس کرنے والی مشین اٹھاکر فرار ہو گئے مصنوعی دودھ میں استعمال ہونیوالا سامان قبضے میں لے کر مقدمہ درج

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)فوڈ سیفٹی آفیسر پنجاب فوڈ اتھارٹی شیزور عباس کا ٹیم کے ہمراہ بھاگٹانوالہ میں مصنوعی دودھ تیار کرنے والے گھر پر چھاپہ مارا، خفیہ اطلاع پر کی گئی اس کارروائی کے دوران گھر مصنوعی دودھ تیار کرنے والا امجد بھٹی اور خاتون سمیت دو نامعلوم افراد دودھ مکس کرنے والی مشین اٹھا کر فرار ہوگئے ، ٹیم نے موقع سے مصنوعی دودھ میں استعمال ہونے والے سامان اپنے قبضے میں لے کر مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ 

 

