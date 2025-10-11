صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آوارہ جانور حادثات کا سبب بننے لگے ، مالکان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ

  • سرگودھا
آوارہ جانور حادثات کا سبب بننے لگے ، مالکان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ

کندیاں (نمائندہ دنیا) کندیاں اور ڈی آئی خان روڈ کے اطراف آوارہ گھومنے والے مویشی ٹریفک حادثات کا باعث بننے لگے ہیں۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔۔۔

تفصیلات کے مطابق کندیاں موڑ سے ڈی آئی خان روڈ اور ایم ایم روڈ تک گائے ، بھینس اور دیگر جانور روزانہ کے اوقات میں مرکزی شاہراہوں پر آزادانہ گھومتے نظر آتے ہیں جس کے باعث متعدد حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ پٹرولنگ پولیس کی جانب سے اس مسئلے کے تدارک کے لیے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔اہلِ علاقہ نے ڈی پی او میانوالی سے مطالبہ کیا ہے کہ ان شاہراہوں پر آوارہ جانوروں کے مالکان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور حادثات سے بچاؤ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

غیر قانونی گیس سلنڈرز کی ریفلنگ جاری،شہریوں کی زندگیوں کو خطرات،انتظامیہ خاموش

گھر یلو گیس کنکشنز کی لاکھوں درخواستیں اور ڈیمانڈ نوٹس منسوخ

چنیوٹ : ضلعی انتظامیہ کے زیراہتمام نمبردار کنونشن کا انعقاد

جڑانوالہ:اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب کا جناح پارک کا دورہ، لائٹس کی بحالی کا کام مکمل

ڈائریکٹر لائیو سٹاک کامختلف ویٹرنری ہسپتالوں، ڈسپنسریز کا دورہ

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پولیو ایریڈیکیشن کمیٹی کا اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن