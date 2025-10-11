آوارہ جانور حادثات کا سبب بننے لگے ، مالکان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ
کندیاں (نمائندہ دنیا) کندیاں اور ڈی آئی خان روڈ کے اطراف آوارہ گھومنے والے مویشی ٹریفک حادثات کا باعث بننے لگے ہیں۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔۔۔
تفصیلات کے مطابق کندیاں موڑ سے ڈی آئی خان روڈ اور ایم ایم روڈ تک گائے ، بھینس اور دیگر جانور روزانہ کے اوقات میں مرکزی شاہراہوں پر آزادانہ گھومتے نظر آتے ہیں جس کے باعث متعدد حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ پٹرولنگ پولیس کی جانب سے اس مسئلے کے تدارک کے لیے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔اہلِ علاقہ نے ڈی پی او میانوالی سے مطالبہ کیا ہے کہ ان شاہراہوں پر آوارہ جانوروں کے مالکان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور حادثات سے بچاؤ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔