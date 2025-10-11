لیز پر چلنے والی ریل گاڑیوں میں سہولیات کا شدید فقدان
ٹھیکیدار عوام کو لوٹنے میں مصروف،من مانے کرائے وصول کر رہے
کندیاں (نمائندہ دنیا)محکمہ ریلوے کی جانب سے لیز پر چلنے والی ٹرینوں میں سہولیات کا شدید فقدان ہے جبکہ ٹھیکیدار مسافروں سے من مانے کرائے وصول کر رہے ہیں۔ شہریوں نے وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق کندیاں سے لاہور، ملتان اور راولپنڈی کے درمیان چلنے والی ریل گاڑیوں کے ٹھیکیدار مبینہ طور پر ریلوے اہلکاروں کی ملی بھگت سے زائد کرایے وصول کر رہے ہیں۔ مسافروں کے مطابق ریلوے حکام کی چشم پوشی کے باعث ٹھیکیدار کمپنیوں کو عوام کو لوٹنے کی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے ۔ٹرین کے ڈبوں اور واش رومز میں صفائی کی صورتحال انتہائی ناقص ہے جبکہ برتھ اور نشستوں کی خستہ حالی ریلوے کی مجموعی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن چکی ہے ۔علاوہ ازیں سامانِ بکنگ کے نرخ بھی تین گنا بڑھا دیے گئے ہیں جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔