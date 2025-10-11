صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی خوشاب کی زیر صداتپولیوکے خاتمہ کی کمیٹی کا اجلاس

مائیکروپلان اپ ڈیٹ،نقل مکانی کرنے والی آبادی پر توجہ دی جائے ،فروہ عامر

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹرفروہ عامرکی زیرصدارت پولیوکے خاتمہ کیلئے قائم کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آفس کے کانفرنس ہال میں منقعد ہوا۔ اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی، ڈاکٹر راو گلزار یوسف ،ڈاکٹر طاہر حیات ،نیوٹریشن آفیسر عمر شہزاد، اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی ،اس موقع پرسی ای او ہیلتھ ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی اور ڈاکٹر راو گلزار یوسف نے ڈپٹی کمشنر خوشاب کو بتایا کہ سال 2025کی چوتھی قومی انسداد پولیومہم جو کہ 13تا 16اکتوبر 2025 چلائی جا رہی ہے اس دوران ضلع خوشاب کے 2لاکھ 38 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو کے موذی مرض سے تحفظ کیلئے حفاظتی قطرے کے علاوہ وٹامن اے کے قطرے بھی پلائے جائیں گے ۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب نے محکمہ صحت کے افسران کو مائیکروپلان اپ ڈیٹ کرنے اور موبائل ومائگرینٹ آبادی پر خصوصی توجہ دینے کی ہدا یت کی تاکہ کوئی بھی 5 سال سے کم عمرکا بچہ پولیو کے قطرے پینے سے محروم نہ رہے ۔ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی نے اجلاس میں بتایا کہ ضلع کی تمام 51 یونین کونسلوں میں تمام عملہ تعینات کر کے پنجاب ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے شیڈول کے مطابق ان کی تربیت کا عمل شروع کر دیا گیا ہے جبکہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ مینجمنٹ ٹیم ان تمام سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کر رہی ہے ۔

 

