حلقہ پٹواری اپنے دفتروں سے غائب، فون بند ، سائلین دربدر

  • سرگودھا
حلقہ پٹواری اپنے دفتروں سے غائب، فون بند ، سائلین دربدر

شاہ پور صدر (نامہ نگار )حلقہ پٹواری اپنے دفتروں سے غائب سائلین دربدر ہو گئے فون بند ،ہر قسم کے رابطے منقطع سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔۔۔

سابق امیدوار پی پی 80شایپور رہنماجماعت اسلامی ملک بشیر اعوانایڈووکیٹ کا کہنا ہے کہ تحصیل دار پٹواری اور دیگر محکمہ مال کے ملازمین پیسے لے کر بھی کام نہیں کرتے ۔تحصیل دار ۔پٹواری ودیگر طبقہ منہ زور ہو چکا ۔اکثر لوگ شکایات کرتے ہیں محکمہ مال والے پیسے لے کر بھی مزید پیسے بٹورنے کی خاطر کام پھنسا دیتے ہیں ۔ پٹواری کلچر کبھی نہیں بدل سکتا۔انہوں نے کہا کہ موجودہ سیت اپ انتہائی کرپٹ ہے ۔ملک بشیر اعوان ایڈوکیٹ اور دیگر سائلین کی بڑی تعداد نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کرپٹ ،نااہل اور کام چور پٹواریوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے ۔

 

