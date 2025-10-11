اسلامی تعلیمات کو مشعل راہ بنا کراحکام نبوی ؐ کے تابع نظام صحابہؓ اپنانا ہو گا ،علماء کرام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)جمعیت اشاعت اہلسنت والسنہ کے صوبائی نائب امیر علامہ محمد عطاء اﷲ بندیالوی، علامہ سید محمد سبطین شاہ نقوی، قاری احمد علی ندیم، مفتی شاہد مسعود۔۔۔
مولانا ملک ضیاء الحق، شیخ نعیم طاہر، قاری وقار احمد عثمانی ، امیر افضل اعوان، پروفیسر مولانا فضل الحق بندیالوی، مولانا احمد حسن چشتی، مولانا انعام اﷲ جلالی اوردیگر علماء و مشائخ نے کہا کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو مشعل راہ بنا کراحکام نبوی ؐ کے تابع نظام صحابہؓ کو اپنانا ہو گا ۔اور ملک میں قیام امن کے لئے بھائی چارے اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دے کر اتحاد و اتفاق کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے۔