  • سرگودھا
پاک فوج کے دہشتگردوں کا نیٹ ورک توڑنے کے اقدامات لائق تحسین:میاں بلال طارق

خوشاب(نمائندہ دُنیا )مرکزی جمیعت اہلحدیث پنجاب کے نائب ناظم میاں بلال طارق نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے دہشت گردوں کا نیٹ ورک توڑنے اور وطن عزیزمیں پائیدا رامن کے قیام کیلئے اٹھائے جانیوالے اقدامات لائق تحسین ہیں۔۔۔

میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کے سکیورٹی ادارے شبانہ روز لازوال قربانیاں دے کر دفاع وطن اور دہشت گردوں کے خاتمے میں مصروف ہیں اور وطن کے دشمنوں کے ہر حملہ کو ناکام اور ہدف پر پہنچنے سے پہلے دہشت گردوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں ،پاکستان میں دہشت گردی کے تانے بانے افغان سرزمین اور بھارتی خفیہ ایجنسی را سے جا ملتے ہیں۔ 

 

