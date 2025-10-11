صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ بوائز ہائی سکول سیلواں کے سامنے گٹر کے ڈھکن ٹوٹ پھوٹ کا شکار، طلبہ کو مشکلات

  • سرگودھا
گورنمنٹ بوائز ہائی سکول سیلواں کے سامنے گٹر کے ڈھکن ٹوٹ پھوٹ کا شکار، طلبہ کو مشکلات

کندیاں (نمائندہ دنیا) گورنمنٹ بوائز ہائی سکول سیلواں کے مرکزی گیٹ کے سامنے اور کلیار چوک تک سڑک پر گٹروں کے ڈھکن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس سے نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔۔۔

تفصیلات کے مطابق گٹروں سے اُبلتا گندا پانی سڑکوں پر جمع ہو کر تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے ، جس کے باعث اسکول آنے والے طلبہ اور اساتذہ کو شدید دشواری کا سامنا ہے ۔ اہلِ محلہ نے کئی بار میونسپل کمیٹی میں شکایات درج کرائیں مگر عملے کی کمی اور انتظامی غفلت کے باعث مسئلہ تاحال حل نہیں ہو سکا۔شہریوں نے ڈی سی میانوالی اور اے سی پپلاں سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری نوٹس لے کر گٹروں کے ٹوٹے ڈھکنوں کی مرمت اور نکاسی آب کے نظام کی بحالی کے احکامات جاری کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

خسرہ اور روبیلا اب بھی بڑے چیلنجز میں شامل ، وزیر صحت

سپیکر قومی اسمبلی سے پی آر اے وفد کی ملاقات،نومنتخب باڈی سے حلف لینے کی درخواست

انسداد پولیومہم میں غفلت برداشت نہیں کرینگے ،کمشنر راولپنڈی

ڈی سی مری کی تمام محکموں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانیکی ہدایت

اسلام آباد :ڈینگی کے 40نئے کیسز ، انتظامیہ انسد اد کیلئے متحرک

نسٹ میں ایم بی بی ایس کے داخلوں کا اعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن