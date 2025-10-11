گورنمنٹ بوائز ہائی سکول سیلواں کے سامنے گٹر کے ڈھکن ٹوٹ پھوٹ کا شکار، طلبہ کو مشکلات
کندیاں (نمائندہ دنیا) گورنمنٹ بوائز ہائی سکول سیلواں کے مرکزی گیٹ کے سامنے اور کلیار چوک تک سڑک پر گٹروں کے ڈھکن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس سے نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔۔۔
تفصیلات کے مطابق گٹروں سے اُبلتا گندا پانی سڑکوں پر جمع ہو کر تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے ، جس کے باعث اسکول آنے والے طلبہ اور اساتذہ کو شدید دشواری کا سامنا ہے ۔ اہلِ محلہ نے کئی بار میونسپل کمیٹی میں شکایات درج کرائیں مگر عملے کی کمی اور انتظامی غفلت کے باعث مسئلہ تاحال حل نہیں ہو سکا۔شہریوں نے ڈی سی میانوالی اور اے سی پپلاں سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری نوٹس لے کر گٹروں کے ٹوٹے ڈھکنوں کی مرمت اور نکاسی آب کے نظام کی بحالی کے احکامات جاری کریں۔