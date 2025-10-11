ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت عوامی گائیڈنس پروگرام کا شاندار آغاز
بھلوال(نمائندہ دنیا )مسلم لیگ (ن) لیبر ونگ کی جانب سے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت عوامی گائیڈنس پروگرام کا شاندار آغاز کر دیا گیا۔۔۔
یہ بامقصد اور عوامی فلاحی مہم وارڈ نمبر 1، منظور حیات کالونی بھلوال سے شروع کی گئی، جس کی میزبانی معروف سماجی کارکن اور لیبر ونگ کے متحرک کوارڈینیٹر، کامران کہانہ افتتاحی تقریب میں ا سسٹنٹ کمشنر بھلوال، مدثر ممتاز ہرل،سابق ناظم ملک فلک شیر ودھن، تحصیل صدر لیبر ونگ محمد ارشد راجڑ دیگر سرکردہ رہنماؤں اور کارکنان نے بھرپور شرکت کی۔