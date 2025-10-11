صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت عوامی گائیڈنس پروگرام کا شاندار آغاز

  • سرگودھا
ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت عوامی گائیڈنس پروگرام کا شاندار آغاز

بھلوال(نمائندہ دنیا )مسلم لیگ (ن) لیبر ونگ کی جانب سے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت عوامی گائیڈنس پروگرام کا شاندار آغاز کر دیا گیا۔۔۔

 یہ بامقصد اور عوامی فلاحی مہم وارڈ نمبر 1، منظور حیات کالونی بھلوال سے شروع کی گئی، جس کی میزبانی معروف سماجی کارکن اور لیبر ونگ کے متحرک کوارڈینیٹر، کامران کہانہ افتتاحی تقریب میں ا سسٹنٹ کمشنر بھلوال، مدثر ممتاز ہرل،سابق ناظم ملک فلک شیر ودھن، تحصیل صدر لیبر ونگ محمد ارشد راجڑ دیگر سرکردہ رہنماؤں اور کارکنان نے بھرپور شرکت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ای چالان کا سلسلہ 27 اکتوبر سے شروع ہوگا، آئی جی

شہرکی رونقوں میں مزید اضافہ کریں گے ،وزیربلدیات

قیدیوں کو بہترسہولتیں دینے کیلئے کوشاں،صوبائی وزیر

لیاری میں عمارت گرنے کے مقدمے میں مالکان کی درخواست ضمانت منظور

شوہر کے قتل کی ملزمہ کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ

سلطان آبادمیں 350 نادہندگان کے بجلی کنکشن منقطع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن