سرکاری ریٹ نظر انداز،گوشت،سبزیاں ،پھل مہنگے فروخت
انتظامیہ پرائس لسٹ پر عمل کرانے میں ناکام،فوری نوٹس لینے کا مطالبہ
مڈھ رانجھا(نمائندہ دُنیا)اشیاء خور ونوش عام آدمی کی پہنچ سے دور،انتظامیہ پرائس لسٹ پر عمل کرانے میں ناکام۔تفصیل کے مطابق مڈھ رانجھا او ر گردونواح میں گوشت ،سبزیوں ،پھلوں کی سرکاری ریٹ لسٹ کے برعکس مہنگے داموں فروخت جاری ہے ۔انتظامیہ کی جانب سے پرائس لسٹ جاری کردی جاتی ہے مگر چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی بناء پر ریٹ لسٹوں پر عملدرآمد نہیں ہوپاتاجسکی بناء پر دوکاندار پرائس لسٹ کی بجائے من مانے ریٹوں پر اشیائے خوردونوش فروخت کررہے ہیں اور شہری مہنگے داموں بیف،چکن گوشت، دالیں، سبزیاں، پھل خریدنے پر مجبور ہیں ۔شہریوں نے اعلی احکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔