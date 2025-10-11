ناجائز اسلحہ برآمد ہونے پر 2ملزموں کو گرفتار کرلیا گیا
میانوالی (نامہ نگار ) ناجائز اسلحہ برآمد ہونے پر 2ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ، ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے۔۔۔
تھانہ واں بھچراں نے دوران چیکنگ محمد ممتاز سے پسٹل 30 بور برآمد کیا جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا، تھانہ بانگی خیل نے دوران چیکنگ عامر محمود سے پسٹل 30 بور برآمد کیا جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔ملزم کے خلاف مقدمات درج کر لئے گئے ہیں ۔