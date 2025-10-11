صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راجہ شعیب کاستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شاہپور کے مختلف علاقوں کا دورہ

  • سرگودھا
راجہ شعیب کاستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شاہپور کے مختلف علاقوں کا دورہ

شاہپور صدر (نامہ نگار )ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ منیجر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سرگودھا راجہ شعیب نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شاہپور شہر کے مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔۔۔

دورے کے دوران انہوں نے شاہپور سٹی میں چوک ختم نبوت ،نتھونوالا روڑ ،شاہ محمد کالونی ،بلال کالونی ،لاہوری گیٹ ،مین روڑ سرگودھا خوشاب اچھر موڑ ،سمیت کئی اہم مقامات پر دورہ کیا۔انہوں نے میڈیاسے گفتگو کرتے ہوئے کہا پہلے پنجاب کے دیہاتوں میں کسی قسم کی توجہ نہیں دی گئی وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف کا ستھرا پنجاب پروگرام زبردست کامیابی ہوئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صحت دشمنوں کیخلاف فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن،بھاری جرمانے،مقدمات

وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا بوریوالا کالج کا دورہ

وہاڑی میں انسدادِ پولیو مہم کی تیاریاں مکمل، ٹیمیں تیار

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 60چالان

غیر قانونی پیٹرول یونٹس کیخلاف سول ڈیفنس کی کارروائیاں

ڈپٹی کمشنر کا تحصیل ہسپتال کا دورہ ‘ صفائی بہتر بنانے کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن