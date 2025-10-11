راجہ شعیب کاستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شاہپور کے مختلف علاقوں کا دورہ
شاہپور صدر (نامہ نگار )ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ منیجر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سرگودھا راجہ شعیب نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شاہپور شہر کے مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔۔۔
دورے کے دوران انہوں نے شاہپور سٹی میں چوک ختم نبوت ،نتھونوالا روڑ ،شاہ محمد کالونی ،بلال کالونی ،لاہوری گیٹ ،مین روڑ سرگودھا خوشاب اچھر موڑ ،سمیت کئی اہم مقامات پر دورہ کیا۔انہوں نے میڈیاسے گفتگو کرتے ہوئے کہا پہلے پنجاب کے دیہاتوں میں کسی قسم کی توجہ نہیں دی گئی وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف کا ستھرا پنجاب پروگرام زبردست کامیابی ہوئی ہے ۔