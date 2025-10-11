صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قدیمی عیدگاہ کلورکوٹ میں روح پرور اجتماع ، مظلوم مسلمانوں کیلئے دعائیں

  • سرگودھا
قدیمی عیدگاہ کلورکوٹ میں روح پرور اجتماع ، مظلوم مسلمانوں کیلئے دعائیں

کلورکوٹ (نامہ نگار )قدیمی عیدگاہ کلورکوٹ میں روح پرور اور ایمان افروز اجتماع منعقد ہوا، جس میں حضرت خواجہ پیر شہاب الدین سجادہ نشین موسیٰ زئی شریف نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔۔۔

 اس موقع پر علاقے بھر سے عقیدت مندوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔حضرت پیر شہاب الدین نے سیرت النبی ؐکے عظیم موضوع پر تفصیلی، مدلل اور پرمغز خطاب فرمایا۔ اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی، امت مسلمہ کے اتحاد اور فلسطین و کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صحت دشمنوں کیخلاف فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن،بھاری جرمانے،مقدمات

وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا بوریوالا کالج کا دورہ

وہاڑی میں انسدادِ پولیو مہم کی تیاریاں مکمل، ٹیمیں تیار

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 60چالان

غیر قانونی پیٹرول یونٹس کیخلاف سول ڈیفنس کی کارروائیاں

ڈپٹی کمشنر کا تحصیل ہسپتال کا دورہ ‘ صفائی بہتر بنانے کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن