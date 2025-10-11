قدیمی عیدگاہ کلورکوٹ میں روح پرور اجتماع ، مظلوم مسلمانوں کیلئے دعائیں
کلورکوٹ (نامہ نگار )قدیمی عیدگاہ کلورکوٹ میں روح پرور اور ایمان افروز اجتماع منعقد ہوا، جس میں حضرت خواجہ پیر شہاب الدین سجادہ نشین موسیٰ زئی شریف نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔۔۔
اس موقع پر علاقے بھر سے عقیدت مندوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔حضرت پیر شہاب الدین نے سیرت النبی ؐکے عظیم موضوع پر تفصیلی، مدلل اور پرمغز خطاب فرمایا۔ اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی، امت مسلمہ کے اتحاد اور فلسطین و کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔