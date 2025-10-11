صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے موقع پر آگاہی واک کا انعقاد

  • سرگودھا
ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے موقع پر آگاہی واک کا انعقاد

الائیڈ ہسپتال ٹو میں واک کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)الائیڈ ہسپتال ٹو کے زیر اہتمام ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے موقع پر شعور و آگاہی اجاگر کرنے کے لئے آگاہی واک منعقد کی گئی۔واک میں پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر،ڈاکٹر فیض محی الدین،ڈاکٹر ثمرین، ڈاکٹر مقصود اور ڈاکٹر غلام مصطفے سمیت طبی ماہرین، طلبہ اور شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ذہنی صحت کی اہمیت اور مثبت طرزِ زندگی کے پیغامات درج تھے ۔ واک کا مقصد عوام میں ذہنی صحت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور ذہنی دباؤ سے نمٹنے کے لئے صحت مند طرزِ زندگی اپنانے کی ترغیب دینا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

غیر قانونی گیس سلنڈرز کی ریفلنگ جاری،شہریوں کی زندگیوں کو خطرات،انتظامیہ خاموش

گھر یلو گیس کنکشنز کی لاکھوں درخواستیں اور ڈیمانڈ نوٹس منسوخ

چنیوٹ : ضلعی انتظامیہ کے زیراہتمام نمبردار کنونشن کا انعقاد

جڑانوالہ:اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب کا جناح پارک کا دورہ، لائٹس کی بحالی کا کام مکمل

ڈائریکٹر لائیو سٹاک کامختلف ویٹرنری ہسپتالوں، ڈسپنسریز کا دورہ

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پولیو ایریڈیکیشن کمیٹی کا اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن