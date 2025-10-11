صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ ڈاک ملک بھر میں عوام کو خدمات فراہم کرنے والا واحد ادارہ:سمیع اﷲخان

  سرگودھا
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )سمیع اﷲخان ڈائریکٹر جنرل پاکستان پوسٹ نے کہا ہے کہ یہ شہروں اور دیہات کو جوڑنے ، رابطے بڑھانے اور شہری و دیہی فرق کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔۔۔

وہ ڈائریکٹوریٹ جنرل پاکستان پوسٹ کے دفتر میں عالمی یوم ڈاک کے موقع پر منعقدہ پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایڈمن ظہیر اﷲ خٹک نے آج کے دن کی مناسبت سے ڈی یونیورسل پوسٹل یونین (یو پی یو) کا پیغام پڑھ کر سنایا ۔ڈائریکٹر جنرل سمیع اﷲ خان نے پرچم کشائی کی اور محکمہ ڈاک کی خدمات اور اس کی قومی و سماجی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ 

 

