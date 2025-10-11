گجر کالونی میں قحبہ خانہ پر چھاپہ،تماش بین اور نائیکہ گرفتار
اہل محلہ کی مشکوک مردوں عورتوں کی آمد کی شکایت پر پولیس کی کارروائی
شاہ پور( نمائندہ دنیا) تھانہ شاہ پور پولیس نے گجر کالونی شاہ پورصدرمیں قحبہ خانہ پر چھاپہ مار کر تماش بین اور قحبہ خانہ چلانے والی نائیکہ (ش )کو گرفتار کر لیا ۔ پولیس کو اہل محلہ عرصہ دراز سے شکایت کررہے تھے کہ (ش) کے گھر مشکوک مردوں اور عورتوں کا آ جانا لگا رہتا ھے ، گزشتہ رات پولیس نے چھاپہ مارا ،ریڈ میں لیڈیز پولیس بھی شامل تھیں ۔ قحبہ خانہ سے پکڑے جانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش شروع کردی گئی ہے ۔