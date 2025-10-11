صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتی ،رقم دیگر مقاصد پر خرچ

  • سرگودھا
سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتی ،رقم دیگر مقاصد پر خرچ

سرکاری رہائش گاہوں کی تعمیر ومرمت نظر انداز،محکمہ بلڈنگ سے تفصیل طلب

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سے ماہانہ کٹوتی کرنے کے باوجود سرکاری رہائش گاہوں کی تعمیر ومرمت کے بجائے فنڈ دوسری جگہ استعمال کرنے کی رپورٹ پر محکمہ بلڈنگ ایم اینڈ آر سے تفصیل طلب کر لی ذرائع کے مطابق سرکاری رہائش گاہوں میں رہنے والے ملازمین سے ان رہائش گاہوں کی مرمت کے لیے ہر ماہ تنخواہوں میں سے کٹوتی کی جاتی ہے لیکن دیگر اضلاع کی طرح سرگودھا میں بھی اس فنڈز کو دوسرے مقاصد پر استعمال کیا جارہاہے ۔ مرمت نہ ہونے کی وجہ سے سرکاری رہائش گاہیں کی حالت ناگفتہ بہ ہے جس سے کسی وقت بھی کوئی سانحہ رونما ہوسکتا ہے جس پر حکومت نے انتظامیہ سے ایم اینڈ آر کے فنڈ سرکاری رہائش گاہوں کی تعمیر و مرمت پر خرچ کرنے کی ہدایت کی ہے ۔

 

