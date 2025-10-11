فلسطینی رہنمائوں کی رضامندی کے بغیر کوئی بھی معاہدہ قابل قبول نہیں، حافظ فداء الرحمٰن
خوشاب(نمائندہ دُنیا )جماعت اسلامی ضلع خوشاب کے امیر مولانا حافظ فداء الرحمٰن نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بند ی کے حوالے سے فلسطینی رہنمائوں کی رضامندی کے بغیر کوئی بھی معاہدہ قابل قبول نہیں۔۔۔
اقوام متحدہ اور عالمی عدالت معاہدہ کی بجائے انصاف کا پرچم بلند کریں ،اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی کاروائی کو یقینی بنایا جائے ، جماعت اسلامی کے ضلعی دفتر جوہرآباد میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل کے خلاف عالمی قوانین کے تحت کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی تو خطے میں پائیدار امن کے قیام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ۔