نیوروفزیشن ڈاکٹر محسن عباس کی ہمشیرہ سے انتقال کر گئیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ اسپتال سرگودھا کے نیوروفزیشن ڈاکٹر محسن عباس کی ہمشیرہ رضا الہی سے انتقال کر گئیں، مرحومہ کو انکے آبائی کے علاوہ سپرد خاک کردیا گیا۔۔۔
نمازہ جنازہ میں ہر مکاتب فکر کے افراد،داکٹرز،وکلاء، سیاسی سماجی حلقوں کے افراد نے کیٹرتعڈاد میں شرکت کی۔ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر محمد شہباز،ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر نیئر عباس بلوچ،اے ایم ایس ڈاکٹر طارق محمود،اے ایم ایس ڈاکٹر خواجہ سہیل،ڈاکٹر شیخ آصف،اے ایم اے ڈاکٹر اکرام الحق،ڈی ایم ایس ڈاکٹر محمد امتیاز،اے ایم ایس پرچیز ڈاکٹر کاشفہ بھلی سمیت دیگر ڈاکٹر محسن عباس سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔