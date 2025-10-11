صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیوروفزیشن ڈاکٹر محسن عباس کی ہمشیرہ سے انتقال کر گئیں

  • سرگودھا
نیوروفزیشن ڈاکٹر محسن عباس کی ہمشیرہ سے انتقال کر گئیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ اسپتال سرگودھا کے نیوروفزیشن ڈاکٹر محسن عباس کی ہمشیرہ رضا الہی سے انتقال کر گئیں، مرحومہ کو انکے آبائی کے علاوہ سپرد خاک کردیا گیا۔۔۔

نمازہ جنازہ میں ہر مکاتب فکر کے افراد،داکٹرز،وکلاء، سیاسی سماجی حلقوں کے افراد نے کیٹرتعڈاد میں شرکت کی۔ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر محمد شہباز،ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر نیئر عباس بلوچ،اے ایم ایس ڈاکٹر طارق محمود،اے ایم ایس ڈاکٹر خواجہ سہیل،ڈاکٹر شیخ آصف،اے ایم اے ڈاکٹر اکرام الحق،ڈی ایم ایس ڈاکٹر محمد امتیاز،اے ایم ایس پرچیز ڈاکٹر کاشفہ بھلی سمیت دیگر ڈاکٹر محسن عباس سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صحت دشمنوں کیخلاف فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن،بھاری جرمانے،مقدمات

وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا بوریوالا کالج کا دورہ

وہاڑی میں انسدادِ پولیو مہم کی تیاریاں مکمل، ٹیمیں تیار

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 60چالان

غیر قانونی پیٹرول یونٹس کیخلاف سول ڈیفنس کی کارروائیاں

ڈپٹی کمشنر کا تحصیل ہسپتال کا دورہ ‘ صفائی بہتر بنانے کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن