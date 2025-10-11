کرشنگ سیزن میں شوگر ملوں کی شمولیت واجبات کلیئرنس سے مشروط
واجبات کلیئر کرنیوالی شوگر ملوں کو ہی کرشنگ سیزن کے آغاز کی اجازت دینے کا فیصلہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نئے کرشنگ سیزن میں شوگر ملوں کی شمولیت واجبات کی کلیئرنس سے مشروط قرار دیدی گئی، حکومت نے ڈپٹی کمشنرز سے کلیئرنس سرٹیفکیٹس مانگ لئے ،کین کمشنر پنجاب کی جانب سے چاروں اضلاع کے ضلعی افسران کو آگاہ کیا گیا کہ حکومت نے کاشتکاروں کے سابقہ واجبات کلیئر کرنیوالی شوگر ملوں کو ہی کرشنگ سیزن کے آغاز کی اجازت دینے کا فیصلہ ہے ، اس حوالے ڈپٹی کمشنرز فوری طور پر شوگر ملوں کی انتظامیہ سے کلیئرنس سرٹیفکیٹس حاصل کر یں جس کے ساتھ اگر بقایاجات ہیں تو انکی تفصیلات بھی ارسال کی جائے ۔