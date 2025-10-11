دہشتگردوں اور سہولت کاروں کو عبرتناک سزا دی جائے :تاجر رہنماء
دہشت گردی کیخلاف پاک فوج کے ساتھ ہیں:خواجہ شاہد رزاق ،شیخ سعید ،ملک سہیل
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے سرپرستِ اعلیٰ و صدر انجمن تاجران سٹی فیصل آباد خواجہ شاہد رزاق سکا، جنرل سیکرٹری شیخ سعید احمد، ڈپٹی سیکرٹری میاں ریاض شاہد، چیئرمین مرزا اشرف مغل، صدر ینگ ٹریڈر ملک سہیل نیاز طور اور دیگر سینئر رہنماؤں نے کہا ہے کہ تاجر برادری دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے ساتھ ہے ۔انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس کو پوری قوم کی امنگوں کا عکاس قرار دیتے ہوئے کہا کہ شہداء فوج کے ہوں یا پولیس کے ، قوم ان کی لازوال قربانیوں کی مقروض ہے ، اپنی ذات اور مفادات کیلئے ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ناکامی ہوگی، شہدائے پاکستان ہمارے ہیرو اور ملک کا عظیم اثاثہ ہیں، ان کی قربانیاں آنے والی نسلوں کیلئے مشعلِ راہ ہیں ، قوم اپنے ہیروز، غازیوں اور شہداء کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔
انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے اظہارِ یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ افواجِ پاکستان کا ہر سپاہی اور افسر علاقائی، لسانی اور سیاسی تعصبات سے بالاتر ہو کر اپنے فرائض اور ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے ۔سینئر رہنماؤں مرزا طالب صدیق بیگ، خالق وحید رامے ، مرزا مظہر صدیق بیگ، محمد یعقوب اعوان، چودھری اعجاز احمد، حاجی شمشاد علی، میاں اشرف مٹھو، ملک ذوالفقار علی، حاجی عبدالحمید ، ایس ایم ایوب، رانا عالم رضا، شیخ ارسلان اسلم ، ملک عباس اشرف اور چودھری شاہد ندیم نے افواجِ پاکستان سے اظہارِ یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ وطنِ عزیز کی سلامتی، استحکام اور ترقی کیلئے محبِ وطن تاجر دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ دہشت گردی میں ملوث کرداروں کو عبرت ناک سزائیں دی جائیں اور نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے ۔