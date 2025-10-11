صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناجائز اسلحہ برآمد ہونے پر 2افراد گرفتار،مقدمات درج

  • سرگودھا
ناجائز اسلحہ برآمد ہونے پر 2افراد گرفتار،مقدمات درج

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی ہدایت پر ضلع خوشاب میں ناجائز اسلحہ کیخلاف چلائی جانیوالی مہم کے دوران پولیس نے دو افراد کو قانون کی گرفت میں لے کر ان کے قبضہ سے اسلحہ بر آمد کر لیا۔۔۔

کٹھہ سگھرال پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر کے اس سے ایک سیون ایم ایم رائفل اور پانچ کارتوس بر آمد کئے ، جبکہ جوڑہ کلان پولیس نے مشکوک حالت میں گھومنے والی ایک شخص کی تلاشی لی اور اس سے پستول اور تین کارتوس بر آمد کئے ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں مقدمات درج کر لئے گئے ْ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کھیالی بائی پاس فلائی اوور15سال بعد بھی لائٹوں سے محروم،سفر مشکل،شہری پریشان

فیروز والا روڈ پر یا اللہ مدد کانفرنس، علمائے کرام کے خطابات

ڈپٹی کمشنر کے دورے ، ترقیاتی منصوبوں ،صفائی کا جائزہ

نوشہرہ ورکاں : انسدادِ پولیو مہم، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے افتتاح کیا

جماعت اسلامی وزیرآباد نے کسان مارچ کا اعلان کر دیا

سیالکوٹ کو گرین سٹی بنانے کیلئے اجلاس میں اہم فیصلے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن