ناجائز اسلحہ برآمد ہونے پر 2افراد گرفتار،مقدمات درج
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی ہدایت پر ضلع خوشاب میں ناجائز اسلحہ کیخلاف چلائی جانیوالی مہم کے دوران پولیس نے دو افراد کو قانون کی گرفت میں لے کر ان کے قبضہ سے اسلحہ بر آمد کر لیا۔۔۔
کٹھہ سگھرال پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر کے اس سے ایک سیون ایم ایم رائفل اور پانچ کارتوس بر آمد کئے ، جبکہ جوڑہ کلان پولیس نے مشکوک حالت میں گھومنے والی ایک شخص کی تلاشی لی اور اس سے پستول اور تین کارتوس بر آمد کئے ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں مقدمات درج کر لئے گئے ْ۔