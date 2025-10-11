نشئی شوہر کا بیوی پر تشدد،غیرمردوں کیساتھ غلط کام کیلئے دبائو
تشدد کر کے لہولہان کر دیا،ناک کی ہڈی توڑ د ی ،ملزم فرار،مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نشہ کا عادی شوہر کے تشدد اور غلط کاری کیلئے مجبور کرنے پر خاتون انصاف اور تحفظ کیلئے تھانے پہنچ گئی ، بتایا جاتا ہے کہ 107جنوبی کی رہائشی مسماۃ(ر) کی شادی احسان سے ہوئی جو کہ نشہ کا عادی ہے اورغیر مردوں کے سامنے غلط کام کروانے پر مجبور کرتا ہے ، انکار پر اسے اپنی بیوی پرتشدد کرنا معمول بنا رکھا ہے ،گزشتہ روز ملزم نے خاتون کے انکار پر اسے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے لہولہان کر دیاجس سے اسکی ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی، اس دوران متاثرہ خاتون کے بھائی امتیاز نے بچاؤ کی کوشش کی تو ملزم نے اسے بھی سوٹے مار کر مضرو ب کر دیا،اور سنگین نتائج کی دھمکیا ں دیتے ہوئے فرار ہو گیا، پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔