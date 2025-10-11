صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبر پختونخوا میں وزیراعلیٰ کی تبدیلی ایک جمہوری عمل ہے: شفقت عباس اعوان

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم این ا ے شفقت عباس اعوان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ صو بہ خیبر پختونخوا میں و ز یر اعلیٰ کی تبدیلی ایک جمہور ی عمل ہے با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن کے حکم سے جمہور یت اور صو بہ کے مفاد میں یہ تبدیلی ہو ر ہی ہے۔۔۔

بلاشبہ پاکستا ن تحریک انصاف آ ج بھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن کی قیا د ت میں متحد ہے جو لو گ تحریک انصا ف کے خلا ف سازشیں کر ر ہے ہیں اور اختلافات کا تاثر دینے کی کو شش کر ر ہے ہیں ۔ا  ن کے عزائم جلد خا ک میں مل جا ئیں گی پور ی قو م فار م 47حکو مت سے نجا ت کے لیے پر عزم ہے۔

