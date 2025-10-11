ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی کا ضلعی ہیڈکوارٹر ہسپتال جوہر آباد کا تفصیلی دورہ
خوشاب(نمائندہ دُنیا )چیف ایگزیکٹو آفیسر، ضلعی ہیلتھ اتھارٹی خوشاب ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی نے ضلعی ہیڈکوارٹر ہسپتال جوہر آباد کا تفصیلی دورہ کیا ، انہوں اس دوران ہسپتال کے شعبہ بیرونی مریضاں۔۔۔
خصوصی کلینکس، لیبارٹری، ایکسرے ، فارمیسی، نرسری، ان ڈور وارڈز اور ایمرجنسی کا تفصیلی معائنہ کیا اور وہاں پر مریضوں کو فراہم کی جانیوالی ہیلتھ سروز کا تفصیلی جائزہ لیا ، انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ علاج کیلئے ّنیوالے تمام مریضوں کو پلا امتیاز طبی سہولیات ، اور ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔