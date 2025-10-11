صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نبی کریم ؐ کی پوری زندگی انسانیت کے لیے مشعلِ راہ ہے ، اکمل جسپال

  • سرگودھا
نبی کریم ؐ کی پوری زندگی انسانیت کے لیے مشعلِ راہ ہے ، اکمل جسپال

بھلوال(نمائندہ دنیا) اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک بہتر، بااخلاق اور مقصدِ حیات سے بھرپور زندگی گزارنے کی ترغیب دینا تھا۔ایک مسلمان کی اصل کامیابی سنتِ رسولؐکے مطابق زندگی گزارنے اور آخرت کی تیاری میں ہے۔۔۔

 دنیا کی عارضی زندگی کی بجائے آخرت کی زندگی کو بہتر بنایا جائے ،ان خیالات کا اظہار خدمت کمیٹی مرکزی مسلم لیگ سرگودہا صدر چودھری محمد اکمل جسپال نے بھلوال میں تاجروں،پراپرٹی دیلر، اسسٹٹ ڈیلر،سول سوسائٹی دیگر افراد سے مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ،انہوں نے کہا کہ نبی کریم ؐ کی پوری زندگی انسانیت کے لیے مشعلِ راہ ہے ۔ ان کی سادگی، عدل، رحم، عبادت، معاملات اور حسنِ اخلاق کو اپنانا ہر مسلمان پر لازم ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صحت دشمنوں کیخلاف فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن،بھاری جرمانے،مقدمات

وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا بوریوالا کالج کا دورہ

وہاڑی میں انسدادِ پولیو مہم کی تیاریاں مکمل، ٹیمیں تیار

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 60چالان

غیر قانونی پیٹرول یونٹس کیخلاف سول ڈیفنس کی کارروائیاں

ڈپٹی کمشنر کا تحصیل ہسپتال کا دورہ ‘ صفائی بہتر بنانے کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن