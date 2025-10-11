صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسد عباس مگسی کا مریم نواز ہیلتھ کلینک ابا خیل کا دورہ،صفائی سہولیات کا جائزہ لیا

  • سرگودھا
اسد عباس مگسی کا مریم نواز ہیلتھ کلینک ابا خیل کا دورہ،صفائی سہولیات کا جائزہ لیا

میانوالی (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر، میانوالی اسد عباس مگسی کا مریم نواز ہیلتھ کلینک ابا خیل کا دورہ۔ڈپٹی کمشنر نے ہسپتا ل کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔صفائی ستھرائی کے نظام، ہسپتال میں آنیوالے مریضوں کے ریکارڈ اور فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔۔۔

انہوں نے ہسپتال میں مو جود مریضوں سے طبی سہولیات سے متعلق دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ ہسپتال میں آنیوالے مریضوں کو علا ج معالجہ کی تما م بنیادی سہولیات فراہم کی جا ئیں اور ہسپتال کی صفائی ستھرائی کے نظام کو مزید بہتر بنا یا جا ئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صحت دشمنوں کیخلاف فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن،بھاری جرمانے،مقدمات

وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا بوریوالا کالج کا دورہ

وہاڑی میں انسدادِ پولیو مہم کی تیاریاں مکمل، ٹیمیں تیار

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 60چالان

غیر قانونی پیٹرول یونٹس کیخلاف سول ڈیفنس کی کارروائیاں

ڈپٹی کمشنر کا تحصیل ہسپتال کا دورہ ‘ صفائی بہتر بنانے کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن