صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم کی سمگلنگ ناکام،1000کلووالی 2000بوریاں برآمد

  • سرگودھا
گندم کی سمگلنگ ناکام،1000کلووالی 2000بوریاں برآمد

ڈپٹی کمشنر میانوالی کا خفیہ اطلاع پر پٹرول پمپ پر چھاپہ،5ٹرالرز محکمہ فوڈ کے حوالے حکومت ویژن کے مطابق گندم وآٹے کی نقل و حمل کی کڑی نگرانی کی جا ئے ،ڈی سی

میانوالی (نامہ نگار )حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی نے خفیہ اطلاع پر واں بھچراں کے قریب کاروائی کے دوران بغیر پرمٹ گندم سمگلنگ کی کوشش ناکام بناد ی۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے محکمہ فوڈ کے حکام کے ہمراہ واں بھچراں کے قریب ایک نجی پٹرول پمپ پر چھاپہ مارا جہاں پر گندم سے لوڈ 5 ٹرالرز کو پکڑ کرتقریبا 100 کلوگرام وزنی 2000 بوری گندم کو قبضہ میں لیکر ٹرالرز کو مال سمیت محکمہ فوڈ کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر انھوں نے محکمہ فوڈ کے عملہ کو ہدایت کی کہ حکومت ویژن کے مطابق گندم وآٹے کی نقل و حمل کی کڑی نگرانی کی جا ئے اور پر مٹ کی تصدیق کئے بغیرگندم و آٹے سے لوڈ کسی گاڑی کو آگے نہ جا نے دیا جا ئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صحت دشمنوں کیخلاف فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن،بھاری جرمانے،مقدمات

وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا بوریوالا کالج کا دورہ

وہاڑی میں انسدادِ پولیو مہم کی تیاریاں مکمل، ٹیمیں تیار

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 60چالان

غیر قانونی پیٹرول یونٹس کیخلاف سول ڈیفنس کی کارروائیاں

ڈپٹی کمشنر کا تحصیل ہسپتال کا دورہ ‘ صفائی بہتر بنانے کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن