حکومت کاسموگ کنٹرول کیلئے صوبہ بھر میں سخت اقدامات کا حکم
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) وزارتِ داخلہ حکومتِ پنجاب نے سموگ کنٹرول کے حوالے سے نیشنل کلائمیٹ پریوینشن اینڈ ریلیف ایکٹ 1958 کے تحت سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے۔۔۔
ڈپٹی کمشنرز کو جاری کردہ گائیڈ لائنز پر فوری طور پر سختی سے عملدرآمد شروع کروانے کی ہدایت کی ہے ۔مزید بتایا گیا ہے کہ افسروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ سموگ پر قابو پانے کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کی کارکردگی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر ارسال کی جائے تاکہ عملدرآمد کی مانیٹرنگ مؤثر انداز میں کی جا سکے ۔