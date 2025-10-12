صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجر رہنما کی ٹریفک پولیس سے جرمانوں میں کمی کی درخواست

  • سرگودھا
تاجر رہنما کی ٹریفک پولیس سے جرمانوں میں کمی کی درخواست

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)تاجر رہنما میاں محمد عمرا نے کہا ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانا ٹریفک پولیس کی ذمہ داری ہے اور شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ قوانین کی پابندی کریں۔۔۔

، مگر ٹریفک پولیس نے ایک وطیرہ بنا لیا ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر چالان ضرور کیا جاتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ چالان تو الگ بات ہے ، لیکن پولیس کی زبان اس قدر تلخ ہوتی ہے کہ دوسرے بندے کو خوامخواہ غصہ آجاتا ہے ۔ جب کوئی بھی چیز حد سے تجاوز کرتی ہے تو اس کا منفی ردعمل ضرور آتا ہے ۔ اللہ نہ کرے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ عوام اور پولیس دست و گریباں ہوں اور پھر جو کچھ آزاد کشمیر میں ہوا، اس قسم کے حالات یہاں بھی پیدا ہوں۔انہوں نے آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی کہ ٹریفک چالانوں میں نرمی کی جائے اور غریب موٹر سائیکل سواروں پر دو دو ہزار روپے کے جرمانے ، جو ظلم کے مترادف ہیں، کم کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیوں، پھلوں کے نرخ بلند ترین سطح پر، خریدار پریشان

افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں : رانا تنویر

اوور سیز پاکستانی ملک کے حقیقی سفیر ہیں : سالک حسین

شیخوپورہ کے تاریخی ورثے پر میوزیم میں یاددگاری نشست

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام فیز 1 کا پہلامرحلہ تکمیل کے قریب

افغانستان کی بلااشتعال جارحیت قابل مذمت : ڈاکٹر راغب نعیمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر