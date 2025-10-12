تاجر رہنما کی ٹریفک پولیس سے جرمانوں میں کمی کی درخواست
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)تاجر رہنما میاں محمد عمرا نے کہا ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانا ٹریفک پولیس کی ذمہ داری ہے اور شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ قوانین کی پابندی کریں۔۔۔
، مگر ٹریفک پولیس نے ایک وطیرہ بنا لیا ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر چالان ضرور کیا جاتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ چالان تو الگ بات ہے ، لیکن پولیس کی زبان اس قدر تلخ ہوتی ہے کہ دوسرے بندے کو خوامخواہ غصہ آجاتا ہے ۔ جب کوئی بھی چیز حد سے تجاوز کرتی ہے تو اس کا منفی ردعمل ضرور آتا ہے ۔ اللہ نہ کرے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ عوام اور پولیس دست و گریباں ہوں اور پھر جو کچھ آزاد کشمیر میں ہوا، اس قسم کے حالات یہاں بھی پیدا ہوں۔انہوں نے آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی کہ ٹریفک چالانوں میں نرمی کی جائے اور غریب موٹر سائیکل سواروں پر دو دو ہزار روپے کے جرمانے ، جو ظلم کے مترادف ہیں، کم کیے جائیں۔