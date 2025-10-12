صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھاٹواں میں دن دہاڑے ڈکیتی، نقاب پوش ڈاکو دکاندار سے 50 ہزار روپے چھین کر فرار

  • سرگودھا
کھاٹواں میں دن دہاڑے ڈکیتی، نقاب پوش ڈاکو دکاندار سے 50 ہزار روپے چھین کر فرار

خوشاب (نمائندہ دُنیا )تھل کے گاؤں کھاٹواں میں ڈکیتی کی سنگین واردات کے دوران تین موٹر سائیکل سوار نقاب پوش ڈاکوؤں نے دکاندار شیخ علی رضا سے۔۔۔

 اسلحے کی نوک پر 50 ہزار روپے نقدی چھین لی اور موقع سے فرار ہو گئے ۔الرحیم کارپوریشن کے مالک عبدالجلیل کا بیٹا علی رضا اپنی دکان پر موجود تھا کہ اچانک تین نامعلوم ڈاکو موٹر سائیکل پر آئے اور دکان میں گھس کر اس پر اسلحہ تان لیا۔ ڈاکوؤں نے زبردستی گلے میں رکھی نقدی چھین لی۔علی رضا نے مزاحمت کی کوشش کی تو ڈاکوؤں نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے ۔

 

