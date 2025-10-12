صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی: پو لیس کی کارروائی گرفتار 2 ملز موں سے اسلحہ برآ مد

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار+ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ برنولی پولیس کی کارروائی، قتل کے مقدمہ میں گرفتار 2 ملز موں سے مستعملہ وقوعہ اسلحہ آتشیں برآمد، مقدمات درج ۔۔۔

ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ ہرنولی سب انسپکٹر فہیم اللہ خان اور انکی ٹیم نے قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزمان عمران خان، کامران خان پسران محمد خان سکنائے بالا شریف سے دوران تفتیش انکشاف پر مستعملہ وقوعہ اسلحہ 2 عدد پسٹل 30 بور برآمد کیے جن کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکے ۔دونوں ملزموں کیخلاف تھانہ ہرنولی میں الگ الگ مقدمات درج کر لیے ۔

 

