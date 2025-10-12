صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دین اسلام انسانوں کی بھلائی اور آسانیاں چاہتا ہے : ملک ضیا الحق

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی رہنماء پاکستان علماء کونسل ملک ضیا الحق نے کہا ہے کہ دین اسلام انسانوں کی بھلائی اور۔۔۔

 آسانیاں چاہتا ہے اسلام پیداوار میں اضافے کو اہمیت دیتا ہے تاکہ معیشت مضبوط ہو اور فروغ پائے مگر یاد رہے اسلام صرف حصول رزق اور معاش کی جدوجہد کی تلقین ہی نہیں کرتا بلکہ اس جدوجہد پر کچھ پابندیاں بھی عائد کرتا ہے تاکہ جو بھی جدوجہد کرکے آمدنی حاصل کی جائے وہ جائز اور حلال طریقے سے حاصل کی جائے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حرام طریقے سے حاصل کئے گئے مال کو ‘‘دوزخ کی آگ’’ قرار دیا ہے ۔

 

