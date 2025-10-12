ن لیگ اور پیپلزپارٹی میں سیز فا ئر در حقیقت نو را کشتی کا ٹھوس ثبوت : ذوالفقاربھٹی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پی ٹی آئی کے ایم پی اے ذوالفقار علی بھٹی نے کہا ہے کہ ن لیگ اور پیپلزپارٹی نے تمام ا د وا ر اقتدار میں قو م کو بے وقو ف بنانے اور عوام کے ٹیکسز کے پیسوں پر ہا تھ صا ف کر نے کے سوا کچھ نہیں کیا ۔۔۔
ن لیگ اور پیپلزپارٹی میں سیز فا ئر در حقیقت نو را کشتی کا ٹھوس ثبوت ہے ن لیگ اور پیپلزپارٹی کی نو را کشتی صو بہ پنجا ب میں سیلا ب سے متاثر ہ لو گو ں کی ا مد اد اور بحا لی میں حکو متی نا کا می سے عوامی تو جہ ہٹا نے کیلئے ہے جب قو می وسائل ہڑ پ کر نے ہو تو دو نو ں جماعتیں ایک ہیں 2مہینے پہلے 300ارب رو پے کا چینی سکینڈ لء سامنے آ یا پیپلزپارٹی اور ن لیگ کے عہدیدارا ن کی شو گر ملیں تھی ا س لیے کچھ نہ ہو ا سو لر سکینڈ ل بریک ہو ا سندھ حکو مت نے سستی سو لر پلیٹیں منگوا کر مہنگے دا موں فروخت کی دونو ں جماعتیں قومی وسائل ہڑ پ کر نے پر متفق ہیں ۔