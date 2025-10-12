صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھانہ بھاگٹانوالہ کی حدود میں چوری و راہزنی کی وارداتوں کا طوفان

  • سرگودھا
تھانہ بھاگٹانوالہ کی حدود میں چوری و راہزنی کی وارداتوں کا طوفان

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)تھانہ بھاگٹانوالہ کی حدود چوروں کیلئے جنت بن گئی، نان اسٹاپ وارداتوں کا سلسلہ تاحال نہ رک سکا۔ بھاگٹانوالہ پولیس کی کمزور گرفت کے باعث شہری لٹنے لگے ۔نامعلوم چور لالوآلی کے رہائشی افتخار کے۔۔۔

 گھر کا صفایا کر گئے ، طلائی زیورات اور نقدی سمیت مجموعی طور پر 19 لاکھ 45 ہزار روپے مالیت کا سامان لے اڑے ۔ اسی طرح 22 چک کے محمد نواز کا سولر انورٹر مالیتی ایک لاکھ پانچ ہزار روپے ، احسان اللہ کے گھر سے 75 ہزار روپے مالیت کا قیمتی سامان، جبکہ محمد اکرم کے ڈیرے سے 70 ہزار روپے مالیت کی موٹر چوری کر لی گئی۔مزید برآں، محمد اکبر سے سبزی منڈی بھاگٹانوالہ جاتے ہوئے 18 ہزار 300 روپے چھین کر نامعلوم ملزمان فرار ہو گئے ۔ علاقہ میں بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ شہریوں نے جرائم پیشہ عناصر کیخلاف مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ہسپتالوں کی کینٹینز فوڈ اتھارٹی کے نشانے پر،وارننگ نوٹس،بھاری جرمانے

میپکو نے چھوناوالا گرڈسٹیشن کی اپ گریڈیشن مکمل کرلی

سیلاب زدگان کی مدد دینی و قومی فریضہ، بیرسٹر تیمور مہے

خسرہ روبیلا مہم‘وہاڑی میں 4لاکھ بچوں کو ویکسین لگانے کا ہدف

ملک کو اتحاد و استحکام کی ضرورت ہے ، سید ذیشان اختر

میپکو ملازمین کیلئے واپڈا ہسپتال میں نئی فارمیسی قائم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر