تھانہ بھاگٹانوالہ کی حدود میں چوری و راہزنی کی وارداتوں کا طوفان
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)تھانہ بھاگٹانوالہ کی حدود چوروں کیلئے جنت بن گئی، نان اسٹاپ وارداتوں کا سلسلہ تاحال نہ رک سکا۔ بھاگٹانوالہ پولیس کی کمزور گرفت کے باعث شہری لٹنے لگے ۔نامعلوم چور لالوآلی کے رہائشی افتخار کے۔۔۔
گھر کا صفایا کر گئے ، طلائی زیورات اور نقدی سمیت مجموعی طور پر 19 لاکھ 45 ہزار روپے مالیت کا سامان لے اڑے ۔ اسی طرح 22 چک کے محمد نواز کا سولر انورٹر مالیتی ایک لاکھ پانچ ہزار روپے ، احسان اللہ کے گھر سے 75 ہزار روپے مالیت کا قیمتی سامان، جبکہ محمد اکرم کے ڈیرے سے 70 ہزار روپے مالیت کی موٹر چوری کر لی گئی۔مزید برآں، محمد اکبر سے سبزی منڈی بھاگٹانوالہ جاتے ہوئے 18 ہزار 300 روپے چھین کر نامعلوم ملزمان فرار ہو گئے ۔ علاقہ میں بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ شہریوں نے جرائم پیشہ عناصر کیخلاف مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔