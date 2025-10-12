صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ پور : پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری کی تین روزہ تربیت مکمل

  • سرگودھا
شاہ پور : پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری کی تین روزہ تربیت مکمل

شرکاء کو درپیش چیلنجز، فیلڈ ورک اور سروے کے جدید طریقۂ کار پر رہنمائی فراہم

شاہ پور صدر (نامہ نگار ) پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری کے تحت نیومریٹرز اور اساتذہ کے لیے منعقدہ تین روزہ تربیتی سیشن اختتام پذیر ہو گیا۔ تربیت کا عمل ریجنل انچارج و فوکل پرسن اظہر سلیم کی نگرانی میں مکمل ہوا۔تربیتی سیشن کے دوران تحصیل سپروائزر عمران حیدر نتھوکہ نے شرکاء کو درپیش چیلنجز، فیلڈ ورک اور سروے کے جدید طریقۂ کار پر رہنمائی فراہم کی۔تربیت میں 60 اساتذہ اور 15 نیومریٹرز نے بھرپور شرکت کی۔تحصیل شاہ پور میں تربیت کے انتظامات اور نگرانی کی ذمہ داری تحصیل مانیٹرنگ آفیسر حکیم عبدالواحد اور ان کی ٹیم کے سپرد تھی، جس میں اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر عابد ممتاز، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی مبشر کلیم، ایس ڈی او علی مہران اور بلڈنگ انسپکٹر رانا زوہیب شامل تھے ۔علاوہ ازیں فوکل پرسن و اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر چوہدری اجمل منیر نے بھی تربیتی سیشن کا دورہ کیا اور تربیتی و انتظامی انتظامات کو سراہا۔

 

