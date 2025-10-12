بھکر میں 4 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا
والدین پانچ سال تک کے ہر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوائیں :اپیل
بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے ڈی ایچ کیو ہسپتال بھکر میں پانچ سال تک کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی ویکسین کے قطرے پلوا کر 13 اکتوبر سے شروع ہونے والی چار روزہ انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا۔اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ، ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر احسان اللہ خان اور دیگر متعلقہ ہیلتھ افسر بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے والدین سے اپیل کی کہ وہ پانچ سال تک کے ہر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوائیں اور محکمہ صحت کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں تاکہ کوئی بھی بچہ ویکسی نیشن کے عمل سے محروم نہ رہے ۔ انہوں نے اس موقع پر ہیلتھ ٹیموں کے لیے فول پروف سکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ہیلتھ ٹیمیں ویکسی نیشن راؤنڈ کے دوران مقررہ اہداف کی تکمیل ہر صورت یقینی بنائیں تاکہ ضلع بھر میں پانچ سال تک کے بچوں کو پولیو جیسے موذی مرض سے محفوظ رکھا جا سکے ۔