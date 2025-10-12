صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھکر:تجاوزات کیخلاف ایکشن ، دکانداروں کو 4 روز کی مہلت

  • سرگودھا
بھکر:تجاوزات کیخلاف ایکشن ، دکانداروں کو 4 روز کی مہلت

مقررہ مہلت کے بعد تجاوزات کیخلاف بلاامتیاز کارروائی کی جائیگی: انتظامیہ

بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر قیادت ضلعی انتظامیہ ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے ۔اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر مہتاب احمد خان، انچارج پیرا فورس سجاد احمد اور سپیشل مجسٹریٹ عدنان جمیل نے ہلٹن چوک سے بابِ جناح (کنگ گیٹ) تک کا تفصیلی دورہ کیا اور موقع پر موجود دکانداروں کو اپنی دکانیں چار فٹ پیچھے ہٹانے کے لیے چار روز کی مہلت دے دی۔انتظامیہ کی جانب سے واضح کیا گیا کہ مقررہ مہلت کے بعد تجاوزات کے خلاف بلاامتیاز کارروائی کی جائے گی تاکہ شہریوں کے آمدورفت میں حائل رکاوٹوں کو ختم کیا جا سکے اور شہر کی خوبصورتی برقرار رکھی جا سکے ۔دوسری جانب پل شیخ راؤ پر بھی تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے ۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کا کہنا تھا کہ شہر میں تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی اور تمام کارروائیاں عوامی سہولت اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے جاری رکھی جائیں گی۔

 

