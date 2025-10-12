صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم و آٹے کی سمگلنگ کی روک تھام کیلئے ضلعی انتظامیہ متحرک

  • سرگودھا
اسسٹنٹ کمشنر کا شادیہ اور قائدآباد چیک پوسٹوں کا دورہ ،گاڑیوں کے پر مٹ چیک کئے

میانوالی (نامہ نگار )حکومتِ پنجاب کے ویژن اور ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ کے افسران گندم و آٹے کی اسمگلنگ کی روک تھام کے سلسلے میں فیلڈ میں متحرک ہیں۔اسسٹنٹ کمشنر میانوالی سلمان قیوم شیخ نے شادیہ اور قائدآباد چیک پوسٹوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے عملے کی حاضری کے ساتھ ساتھ گزرتی ہوئی گاڑیوں کے پرمٹس بھی چیک کیے ۔انہوں نے چیک پوسٹوں پر تعینات عملے کو ہدایت کی کہ وہ چوبیس گھنٹے الرٹ رہیں اور گندم و آٹے کی نقل و حمل پر کڑی نظر رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کی اسمگلنگ کو مؤثر طور پر روکا جا سکے ۔

 

