ڈینگی سے بچاؤ اور ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی مہم
مختلف علاقوں میں کوڑے سے بھرے پلاٹوں ،ملبے کے ڈھیروں کو کلیئر کر دیا
کندیاں (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال کی زیر نگرانی ڈینگی وائرس سے بچاؤ اور ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت تحصیل پپلاں میں صفائی ستھرائی کی مہم جاری ہے ۔سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی آپریشن ٹیم نے روزانہ کی بنیاد پر ہیوی مشینری کی مدد سے تحصیل پپلاں کے مختلف علاقوں میں کوڑے سے بھرے پلاٹوں اور ملبے کے ڈھیروں کو کلیئر کر دیا۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر محمد ظفر اقبال نے کہا کہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خالی پلاٹوں اور عوامی مقامات سے کچرے کی فوری منتقلی یقینی بنائی جا رہی ہے جبکہ صفائی کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ٹیموں کی مسلسل مانیٹرنگ بھی جاری ہے ۔