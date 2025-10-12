ہسپتالوں کی توسیع میں بے ضابطگیاں ، تحقیقات ٹھپ
بلڈنگز ڈیپارٹمنٹ اور ٹھیکیدار کی مبینہ ملی بھگت سے معاملات دبا دیئے گئےناقص میٹریل کے استعمال اور تاخیر پر محکمہ صحت اور بلڈنگز افسروں میں تنازع
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتالوں کے توسیعی منصوبہ جات میں سنگین نوعیت کی بے ضابطگیوں اور ناقص میٹریل کے استعمال کی تصدیق کے بعد شروع ہونے والی تحقیقات کا عمل ٹھپ ہو گیا۔ بلڈنگز ڈیپارٹمنٹ اور ٹھیکیدار کی مبینہ ملی بھگت سے معاملات دبا دیئے گئے ۔ذرائع کے مطابق مانیٹرنگ ادارے نے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتالوں کی خصوصی انسپکشن کے دوران زیر تعمیر حصوں کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث متعلقہ ٹھیکیدار کو بلیک لسٹ کرنے ، ادائیگی روکنے اور مکمل چھان بین کی سفارش کی تھی۔ اس پر کمشنر سرگودھا نے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز کو فیزیکل چیکنگ اور ذمہ داروں کے تعین کا ٹاسک سونپا، تاہم کئی ماہ گزرنے کے باوجود عملدرآمد شروع نہیں ہو سکا۔مزید بتایا گیا ہے کہ تعمیراتی کاموں میں ناقص میٹریل کے استعمال اور تاخیر کے معاملے پر محکمہ صحت اور بلڈنگز افسران کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا ہے ، جس کے باعث دونوں محکموں میں سرد جنگ جاری ہے ۔ محکمہ صحت تادیبی کارروائی پر زور دے رہا ہے جبکہ بلڈنگز حکام مبینہ طور پر ذمہ داروں کو بچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ذرائع کے مطابق مانیٹرنگ ادارے کی سفارشات پسِ پشت ڈال کر ‘‘سب اچھا’’ کی رپورٹ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔