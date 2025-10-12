شاہ پور میں ڈیرہ پر خاتون ملازمہ سے زیادتی کی کوشش، مقدمہ درج
شاہ پور صدر (نامہ نگار) چک ڈورے والا سرگودھا روڈ پر واقع ممتاز میکن کے ڈیرہ پر افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ملازم حذیفہ ولد فیروز ماہل نے مبینہ طور پر خاتون ملازمہ منور بی بی کے ساتھ نازیبا حرکات کرتے ہوئے زیادتی کی کوشش کی۔۔۔۔
منور بی بی نے پولیس کو بتایا کہ وہ ڈیرہ پر گائے کا دودھ دوہ رہی تھی کہ اچانک ملزم حذیفہ نے اس کے قریب آ کر نازیبا حرکات شروع کر دیں۔ منع کرنے پر اس نے زبردستی منور بی بی کو پکڑ لیا اور زیادتی کی کوشش کی، اس دوران خاتون کے کپڑے بھی پھٹ گئے ۔خاتون کے شور مچانے پر زمیندار ممتاز میکن موقع پر پہنچ گئے اور اسے ملزم کے چنگل سے چھڑایا۔پولیس تھانہ شاہ پور نے منور بی بی کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی ہے ۔ذرائع کے مطابق ملزم حذیفہ اکثر نشے کی حالت میں رہتا ہے ۔