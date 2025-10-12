صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قحبہ خانے پر پولیس کا چھاپہ خاتون اور مرد رنگے ہاتھوں گرفتار

  • سرگودھا
قحبہ خانے پر پولیس کا چھاپہ خاتون اور مرد رنگے ہاتھوں گرفتار

شاہ پور صدر (نامہ نگار )تھانہ شاہ پور پولیس نے گجر کالونی میں واقع ایک مبینہ قحبہ خانے پر چھاپہ مار کر ایک خاتون اور ایک مرد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔۔۔

سب انسپکٹر محمد زمان کو مخبر نے اطلاع دی کہ گجر کالونی کی رہائشی شازیہ بی بی نے قحبہ خانہ قائم کر رکھا ہے جہاں خواتین کو بک کر کے بھیجا جاتا ہے اور خود بھی غیر اخلاقی حرکات میں ملوث ہے ۔اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی، گھر کے دروازے کھلے ہوئے تھے ۔ پولیس جب اندر داخل ہوئی تو محمد عامر سکنہ گجر کالونی کو شازیہ بی بی کے ساتھ قابلِ اعتراض حالت میں پایا۔پولیس نے تلاشی لی، شازیہ بی بی سے 1350 روپے اور محمد عامر سے 360 روپے برآمد ہوئے ۔پولیس نے دونوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لائف اسٹائل فرنیچر ایکسپو شروع،120اسٹال لگائے گئے

حافظ آباد ریلوے کراسنگ پر فلائی اوور کا منصوبہ سست روی جا شکار مسافروں کو مشکلات

پنجاب کالجز کے طلبا کے مابین مقابلہ حسن قرآت و نعت

تنظیم مغلیہ گجرات کابلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان

گجرات را ئس کلب کے وفد کی صدر چیمبر آف کامر س سے ملاقات

میاں یاسر احسان نے گجرات جمخانہ ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر