قحبہ خانے پر پولیس کا چھاپہ خاتون اور مرد رنگے ہاتھوں گرفتار
شاہ پور صدر (نامہ نگار )تھانہ شاہ پور پولیس نے گجر کالونی میں واقع ایک مبینہ قحبہ خانے پر چھاپہ مار کر ایک خاتون اور ایک مرد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔۔۔
سب انسپکٹر محمد زمان کو مخبر نے اطلاع دی کہ گجر کالونی کی رہائشی شازیہ بی بی نے قحبہ خانہ قائم کر رکھا ہے جہاں خواتین کو بک کر کے بھیجا جاتا ہے اور خود بھی غیر اخلاقی حرکات میں ملوث ہے ۔اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی، گھر کے دروازے کھلے ہوئے تھے ۔ پولیس جب اندر داخل ہوئی تو محمد عامر سکنہ گجر کالونی کو شازیہ بی بی کے ساتھ قابلِ اعتراض حالت میں پایا۔پولیس نے تلاشی لی، شازیہ بی بی سے 1350 روپے اور محمد عامر سے 360 روپے برآمد ہوئے ۔پولیس نے دونوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔