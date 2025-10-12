صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
جوہرآباد :ہائی ایس وین کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق

حافظ عمر دراز موٹر سائیکل پر جا رہا تھا تیز رفتار ہائی ایس وین نے ٹکر مار دی

خوشاب (نمائندہ دُنیا )جوہرآباد بائی پاس روڈ پر زرعی ترقیاتی بینک کے قریب ہائی ایس وین اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوگیا۔ نجی بینک کا سکیورٹی گارڈ 55 سالہ حافظ عمر دراز ولد محمد شیر اعوان موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ زرعی ترقیاتی بینک کے قریب ایک تیز رفتار ہائی ایس وین نے اسے ٹکر مار دی۔ حادثے میں حافظ عمر دراز شدید زخمی ہوگیا۔زخمی کو فوری طور پر ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد منتقل کیا گیا جہاں وہ دورانِ علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ حادثے کے بعد ہائی ایس وین کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔متوفی حافظ عمر دراز کی میت ضروری کارروائی کے بعد اس کے گاؤں موضع پنڈی وہیر بھجوا دی گئی۔

 

